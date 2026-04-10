格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）が、BTSのコンサート観覧を報告した。秋山は4月10日、「BTSワールドツアー初日、JUNG KOOKさんに招待され、初めてコンサートに行ってきました」として、4月9日に開催されたBTSのワールドツアー初日の公演を観覧したことを明かした。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”続けて、「豪雨の中でもアーティストとARMY（BTSファン）が共に雨に打たれながら作り上げた公演でしたが、ど