他人名義の銀行口座のキャッシュカードを報酬を受ける約束で何者かに譲り渡したとして、男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、神奈川県に住む無職・野口貴広容疑者(37)と住所不定・無職の櫻井吾朱佳容疑者(29)です。警察によりますと、2人は今年1月、他の者と共謀し、他人名義の銀行口座のキャッシュカード1枚を大阪市内の集合住宅に送り、譲り渡した疑いが持たれています。別の詐欺事件で逮捕した櫻井容疑