愛知県の東三河地域に水を供給する豊川用水は10日から節水率を緩和しましたが、用水を管理する水資源機構は、依然状況は厳しいとして矢作川からの導水などの継続を求めました。豊川用水では最大の水源の宇連ダムが一時枯渇するなど深刻な水不足となっていましたが、3月末からの雨で全体の貯水率は43.5％まで回復しました。こうした状況を受け、県は10日午前9時から、農業・工業用水で50％から40％に、水道用水で30％から20％