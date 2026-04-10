ホテル阪神大阪は10日、ステーキハウス「ロイン」を開業した。「ロイン」は25年に閉店した大阪新阪急ホテル内で営業していたステーキハウスで、「変わらない感動と、新たな出会い」をコンセプトに場所を移して鉄板焼きとフレンチが融合したコースメニューを提供する。また、5月31日までの期間限定としてランチコース「祥雲(しょううん)」(6500円)、ディナーコース「福瑞(ふくずい)」(16500円)の開業記念コースも用意した。【この記