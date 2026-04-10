【ぴちぴち鮮魚根付】 4月17日～ 順次発売 価格：1回500円 「ぴちぴち鮮魚根付」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ぴちぴち鮮魚根付」を4月17日より順次発売する。価格は1回500円。 本商品は、活きのいい魚を造形した根付。ハンドルを回すと魚たちがピチピチ動く仕掛けとなっている。 「動く鯛の舟盛り」「動く海老の舟盛り」「動く