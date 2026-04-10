YouTubeが、自分自身の姿や声にそっくりなデジタル版を生成し、YouTubeショート動画に簡単に追加できる「ライブセルフィー」機能を導入しました。Create, use & manage your avatar on YouTube - YouTube ヘルプhttps://support.google.com/youtube/answer/16985237YouTube Shorts Now Lets You Create Your Own Deepfake Videos | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/youtube-shorts-now-lets-you-create-your-own-deepfake-vid