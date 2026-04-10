【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「レガシーアート“三浦 建太郎” ベルセルク ゾッド」を公開した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、三浦建