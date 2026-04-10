大人気アイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」の元メンバーで、俳優の大沢樹生（５６）が運転免許証の更新を報告し、反響が寄せられている。大沢は１０日までにインスタグラムで「本日もお疲れ様でした今週平日は久々にゆるゆるスケジュールだった〜」と書き出し、「７日（火）は、娘の入学式中学進学おめでとう中学の３年間はあっという間に過ぎちゃいそうだけど新たな学校生活、新たな友達、幼稚園から続けているバレエもお