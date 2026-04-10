サバンナ・八木真澄(C)MBS サバンナの八木真澄が、4月12日22時25分から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。物価高・年金不安に備える「新時代のマネーリテラシー」を徹底解説する。林修先生が“時代のカリスマ”から教えを請う大人気企画「熱血授業」。今回の講師は、ギャグ「ブラジルの人聞こえますかー！」で知られるサバンナ・八木真澄。八木は銀行員でも取得が難しい合格率１２％（学科