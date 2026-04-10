「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚が披露したショットにファンはもん絶している。梶原は９日に自身のインスタグラムを更新すると、「ほっぺのおにくがずっとなくなりません」と一言つづり、黒のタートルネックとアクセサリーの輝きで大人っぽさを出しつつも、ぷっくりとしたほっぺを指先で触る愛らしいショットを披露した。この投稿には「それも含めて可愛いのよ」「めっ