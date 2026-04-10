きょうは午後も広く雨が降る予想で、雷や急な激しい雨に注意が必要です。 【写真を見る】東海地方は午後も広く雨 いつどこで降る？最新の雨シミュレーション 週末は晴れてお出かけ日和に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/10 昼） 名古屋市内は、きのうの夕方ごろから雨が続いています。弱い雨と本降りの雨を繰り返していて、南寄りの風が強まっています。 きょうは午後も各地で雨が続くでしょう。最高気温は20℃前後