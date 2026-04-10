パワステフルードが漏れだしたこんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第12回は、これまでに発生したトラブルおよびその対応記について、前回に引き続き『その2』をお送りします。【画像】旧車は一筋縄でいかない？B11型日産サニーカリフォルニアのトラブルと対応記全4枚『その1』で記したように、2023年に入手