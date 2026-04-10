俳優の蒔田彩珠（23）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクにまたがる姿を公開し、ドラマなどで見せるイメージとのギャップに注目が集まっている。【動画】「思っていたイメージ変わった」愛車ヤマハ『ドラッグスター250』で激走する蒔田彩珠投稿では「キャッシュオンリーバイカー第2弾！ Let’s Go!!!!」とコメントし、ヤマハの『ドラッグスター250』に乗る様子を披露。白いヘルメットにサングラス、ラフ