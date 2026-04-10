暖かくなってくると、恋しくなるのが“トロピカルスイーツ”。そんな今の気分にぴったりなのが、【デニーズ】のマンゴーデザート♡なんと今年は、7年ぶりに待望の「全店」復活！芳醇な香りととろける甘さ、なめらかなくちどけが魅力のタイ産完熟マンゴーは、まさに“今だけの贅沢”。パフェをはじめ、全7品のバリエーションで楽しめるのも嬉しいポイントです。 とろける甘さにうっとり