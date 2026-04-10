ファミリーマートは、ゲート・ワンとともに、店内デジタルサイネージを「店舗体験を楽しくするメディア」として強化していく。14日から、「FamilyMartVision」を「ファミマTV」へと改称し、リニューアル第1弾として、中島健人、森香澄が登場する新番組を順次放映する。【写真】森香澄は“夜のファミリーマート”も舞台に夜食を楽しむFamilyMartVisionの設置店舗数は1万1000店舗を突破し、媒体認知率は平均で約56％、特に10代、