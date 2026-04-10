落語家の桂文枝（82）が10日、大阪・なんばグランド花月で会見し、83歳の誕生日7月16日に同所で「桂文枝独演会〜落語家60年目のハレ舞台〜」を開催すると発表。「60年の階段を上がってきた集大成を」と語った。落語家としての60年間を20年ごと3分割し、各時代に創作した落語3席を披露。また、ゲストについては「東京の噺家さんを呼ぶことも考えましたが、今回は一緒にテレビ、舞台でやってきた芸人の皆さんに出ていただきたい