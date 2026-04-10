公衆トイレの水を流すための金属部品「フラッシュバルブ」を盗んだとして、警視庁は１０日、住所不定の男（４９）を窃盗容疑で現行犯逮捕したと発表した。逮捕は８日。発表によると、男は８日午前９時頃、埼玉県草加市の公園のトイレ２か所で同バルブ４個（計１０万円相当）を盗んだ疑い。調べに「昨年９月から７０〜８０回位やった。バルブを売って得た金は、競艇で使った」と認めている。昨年１２月以降、都内や埼玉県内で