ホテルを出発する台湾・国民党の鄭麗文主席（右から2人目）＝10日、北京（共同）【北京共同】中国共産党の習近平総書記（国家主席）は10日、台湾最大野党、国民党の鄭麗文主席（党首）と北京で会談した。国共トップの会談は2016年11月以来、約9年半ぶり。習氏は「台湾独立に反対する」との共通の政治的基礎の下、台湾側との交流と対話を強化したいと述べた。鄭氏は台湾海峡を世界平和と衝突回避のモデルにしたいと強調した。