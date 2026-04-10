小学校の教科書で『附子（ぶす）』という狂言にふれた人も多いのでは。伝統芸能である狂言の歴史は、歌舞伎より古く室町時代に遡り、およそ６５０年。その歴史のなかで初めて女性狂言師となった和泉淳子さんが、狂言の面白さや日本文化、家族のことなどを綴ります【写真】お弁当最後の日。照れ屋の息子がくれた一言は* * * * * * *３つの別れとはじまり「春の交差点」桜の便りも訪れ、いよいよ春本番。そんな弥生3月の終わりと卯月