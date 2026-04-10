2022年のデビューから4年目、さすがに何かある？トヨタの主力ミニバンとなるのが「ノア」と「ヴォクシー」の兄弟車。現行モデルは2022年1月にフルモデルチェンジした4代目モデルですが、今も、しっかりと売れており、2026年2月の国内新車販売ランキングでは、ヴォクシーが6位、ノアが9位につけています。とはいえ、さすがに今年はデビューから4年となります。最近は、モデルライフが長期化していますが、昭和のころであれば4年