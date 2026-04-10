「新型SUVの準備は万全の体制で順調に進んでいる」と宣言三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年4月10日、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催の自動車イベント「オートモビルカウンシル2026」に、同社を代表するクロスカントリーSUV「パジェロ」の貴重な歴代モデルを出展しました。会場でおこなわれた会見で三菱の岸浦恵介 代表執行役社長兼 COOは、「年内に“新型クロスカントリーSUV”を導入する」と発言しました。【動画】超