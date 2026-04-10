私はチナツ（40歳）。夫ケイゴ（42歳）と、小学生の息子と娘の4人家族です。私たちは地方都市の郊外に住んでいて、外出するときはほぼ車です。近くでひとり暮らしをしている義母（72歳）も、50年以上自分で車を運転して生活してきました。しかし最近は危なっかしいと思う場面が増えてきたため、私は夫にも相談して「免許返納を考えた方がいい」と説得したのです。すると義母はしぶしぶながら、返納の準備を始めることを了承してく