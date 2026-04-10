バンカーに入ると、「とにかく出ればいい」という意識でクラブを振るのがアマチュアの現実だ。しかし、かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏はこう言い切る。「バンカーショットの距離感は、芝の上よりもむしろ簡単なんです」。【漫画】砂を取る量で、距離が変わらない理由をイラストでわかりやすく解説なぜそう言えるのか。その答えは、砂の特性にある。芝の上のショットは、インパクトのわずかなズレが距離に