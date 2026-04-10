10日未明、福山市で知人男性を鉄パイプで殴り殺害しようとしたとして、会社員の男(62)が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福山市今津町の会社員の男(62)です。警察によると、男は10日午前0時ごろ、自宅の集合住宅で、知人男性(58)の頭を鉄パイプで殴るなどし、殺害しようとした疑いです。男性は頭にケガをして病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。当時、男は酒を飲んでおり、「鉄パイプで叩い