身長161センチ・58キロの体格で最長308ヤードを記録するドラコン女子の松浦美侑。松浦も常に行っている飛距離アップできるヘッドカバー素振りを教えてもらった。【写真】手元と体を同調させてスクエアに戻す最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング◇◇◇みなさん、こんにちは！ドラコンプロの松浦美侑です。今回は、スイングが同調できるようになる簡単なドリルをお教えします。ドラコン競技においても、手元が体の正面