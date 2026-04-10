北海道・旭川市の牧場で火事があり、資材置き場が全焼しました。出火から１６時間以上が経ちましたが、鎮火には至っていません。真っ赤な炎が噴き出し、煙も激しく立ち上っています。火事があったのは、旭川市西神楽南の牧場です。９日午後７時前、通行人から「牛舎が燃えている」と消防へ通報がありました。この火事で、幅１００メートルの資材置き場が全焼したということですが、けが人はおらず、牛も無事だということです