長崎市は8月9日の平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者代表に12人の応募があったと発表しました。 長崎市によりますと、今年の「平和への誓い」に応募したのは、胎内被爆者から被爆当時16歳までの男女12人です。 このうち市内在住者は5人で、ほかの7人は東京や福岡など県外からの応募でした。 2017年から公募制となっていて、応募者の数は去年と同じでした。 今後、有識者らによる審査を経て被爆