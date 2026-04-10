＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞昨年の「日本オープン」優勝資格で初出場した片岡尚之が、“オーガスタ”の洗礼を受けた。2バーディ・6ボギー・4ダブルボギーの「84」で、12オーバーは90位の最下位。重い足取りで取材に応じ、「難しかったです…」と悔しさをにじませた。【写真】本当に90歳ですか？プレーヤーのハイキックがすごい冷え込みの厳しい朝、ダウンジャケッ