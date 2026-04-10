米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおりが9日、自身のインスタグラムを更新。8日に誕生日を迎えたことを報告し、75歳の近影を公開した。【写真】「美しすぎるー」75歳の誕生日を迎え近影ショットを公開した桃井かおり桃井は「75歳のお誕生日、密に迎えました」と報告し、バースデーキャンドルを前にした近影を投稿。現在は身の回りが少し慌ただしい状況であることを「今とっ散らかっててワラシの誕生日どころでは無