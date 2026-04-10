週刊少年マガジンで連載中の漫画『灰仭巫覡』が、2026年4月11日・12日に開催される、ホロライブ所属VTuber・獅白ぼたん主催イベント「獅白杯 - オフライン -」に出展する。【画像】独特な絵のタッチ！公開された「獅白杯」ビジュアル『灰仭巫覡』と獅白ぼたんはこれまで、誕生日記念イラストを原作者・大暮維人が描き下ろしたほか、『灰仭巫覡』オリジナル楽曲「君と明かした夜」では、獅白ぼたんが歌唱を担当するなど、複数回