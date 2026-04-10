3月22日にメジャーデビュー25周年を迎え、同日に開催された東京・TOYOTA ARENA TOKYOでのワンマンライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』をもって活動休止に入ったRIP SLYMEが、メジャーデビュー25周年を記念して、1stアルバム『FIVE』から10thアルバム『10』まで全10作品のオリジナルアルバムをレコード化し、発売することが決定した。【ライブ写真】RIP SLYME活動休止前ラスト公演の貴重