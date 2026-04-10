アイドルグループ・日向坂46が5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」の新ビジュアルが解禁された。【ライブ写真35点】サプライズでセンターが発表された衝撃のライブセンターを務める四期生・藤嶌果歩を筆頭に、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包み、メンバーの見つめる先がまた新たなグループの明るい未来へと繋がっていることを感じさせる表情が印象的なビジュアルだ。藤