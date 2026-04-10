楽しみながら食文化について考える展示会が、熊本県益城町のグランメッセ熊本で始まりました。 この「ごはんといのちのストーリー展」は、一番身近な文化である食文化に光を当て、食につながるいのちや自然の恵みついて考える展示会で、全国各地で開催され、これまでに延べ約15万人が訪れています。 会場のグランメッセ熊本には、食品サンプルを使って自分だけの弁当を作るコーナーなど、子どもから大人