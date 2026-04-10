宮崎県都城市の養豚場で家畜伝染病の「豚熱」が発生したことが、国の検査できょう確認されました。宮崎県は、この農場で飼育されているおよそ5500頭の豚をただちに殺処分することにしています。国内の養豚場で「豚熱」が発生したのは、今年に入って3例目です。都城市は、養豚の産出額が全国1位の一大養豚地帯となっています。