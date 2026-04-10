イランへの軍事作戦に非協力的だとして、NATO＝北大西洋条約機構からの脱退を示唆していたアメリカのトランプ大統領は9日、SNSで「非常に失望した。NATOは圧力をかけられなければ、何も理解しようとはしなかった」と改めて不満を示しました。一方、NATOのルッテ事務総長は、9日の演説で「アメリカが求めるすべての支援を行っている」と強調しています。