俳優の鈴鹿央士（26）が9日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。意外なこだわりについて語った。トークはドライブデートの車内音楽の話題に。女性が助手席で選曲を担当して気を使えるアピールをするといった内容のVTRに「ドライブの音楽は自分が決めたいかも」と意外な本音をこぼした。「やられると…自分が決めたいなって」とポツリ。「自分が運転してたら自分が決めたい。相手が運