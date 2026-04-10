CNN記者が潜入取材で接触していたポーランド人の男が強制性交の容疑で逮捕された/Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images via CNN Newsource（CNN）「何も知らない被害者」に対する強制性交の様子を撮影してネットで共有したとされる男が、ポーランド当局に逮捕された。ポーランド・ルブリンの地方検察が9日に明らかにした。CNNは調査報道を通じ、男たちが薬物を使ってパートナーをレイプする方法を教え合っているオンラインネットワ