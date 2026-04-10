落語家の桂文枝（８２）が１０日、大阪市内で会見し「桂文枝独演会〜落語家６０年目のハレ舞台〜」（７月１６日・なんばグランド花月）の開催を発表した。２０２５年１２月に落語家６０年目を迎え、自身８３歳の誕生日に節目の独演会に挑む文枝は「６０年の階段を上ってきた集大成を、満８３歳の誕生日で。たぶん、まだ生きていると思いますが…健康に注意して頑張っていきたい。万全の体制で６０周年記念公演に臨みたい」と意