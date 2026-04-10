メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズの今シーズン初勝利をもたらした、大野雄大投手に好投の秘訣を聞いてきました。 開幕5連敗で迎えた2日の試合。 昨シーズン8度連敗を止めた、連敗ストッパー・大野雄大が先発。 巨人打線を相手に、的を絞らせない安定したピッチングを披露します。 頼れるベテランが見事な完投勝利をあげ、チームを今シーズン初勝利に導きました。 「チ&#