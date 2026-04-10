プロeスポーツチーム「RIDDLE ORDER」に所属していた「MURA」選手に不適切な発言があったとして、Shadowverse Premier Seriesの公式Xアカウントが2026年4月9日、ペナルティを発表した。選手を名指しで誹謗、談合や不正を示唆MURA選手は、主に対戦型オンライントレーディングカードゲーム『Shadowverse（シャドウバース）』シリーズをプレーするプロのeスポーツプレーヤーだ。発端となったのは、3日に行われたイベント「Shadowverse