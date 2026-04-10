10日、福岡市のほとんどの小学校で入学式が行われ、およそ1万3000人の新1年生が学校生活をスタートさせました。 福岡市南区の弥永西小学校では、新1年生91人が入学し、保護者や来賓に拍手で迎えられました。式では石松あゆみ校長が「皆さんの入学を、校長先生も先生たちも学校に咲いているお花たちも、とても喜んでいます」とあいさつしました。 ■新1年生Q何を頑張りたい？「ひらがなと漢字を読むことと書くこと。」