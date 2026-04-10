今日10日(金)の東海地方は、土砂降りの雨が続いています。すでに100ミリ以上の大雨となっている所もあり、土砂災害などに注意してください。土日(11日・12日)は晴れて、気温が上昇するでしょう。今年初めての夏日(最高気温25℃以上)になる所もありそうです。朝晩と日中の気温差が大きくなるため、調節しやすい服装でお過ごしください。今日10日(金)すでに多い所では100ミリ以上の大雨に東海地方では、昨夜(9日)から雨が降り始め