【新興国通貨】ドル人民元は上値の重い展開続く 上値の重い展開が続いている。停戦を受けて6.86台から8日に6.8246元まで下げたドル人民元は、昨日、ドル安一服で戻す展開も6.8421元まで。その後6.8300元前後を付けるなど、上値の重さが継続。 対円では円安を受けてしっかりで23.299円を付けて、7日に付けた23.313円の直近高値に迫っている。 USDCNY 6.8329CNYJPY23.291