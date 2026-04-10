東京午前のドル円は１５９．２４円付近までやや円安・ドル高推移。エネルギー高を背景に今晩の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが加速する見通しであることがドルの支援要因。また、ホルムズ海峡の航行がすぐに正常化しても、中東の生産量が回復し供給網が元通りになるまで数カ月間は必要で、原油相場の高止まりが継続する可能性があることも産油国通貨であるドルの支え。 一方、米国とイランの停戦協議が明日から始