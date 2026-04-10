１０日前引けの日経平均株価は前日比８３３円６３銭高の５万６７２８円９５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億５６０万株、売買代金概算は４兆５５７５億円。値上がり銘柄数は５４８、値下がり銘柄数は９６８、変わらずは６０銘柄だった。 日経平均株価は反発。前日の米株式市場は、ＮＹダウが２７５ドル高と上昇し、ナスダック指数も７日続伸した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった