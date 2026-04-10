秋田朝日放送 秋田県内のインフルエンザ患者数は２週連続で前の週から減りました。 秋田県によりますと、５日までの１週間に県内の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者の数は、１医療機関あたり４．０４人です。前の週に比べ３２％減りました。患者数の減少は２週連続で、集団発生の報告はありませんでした。 一方、新型コロナウイルスの患者の数は、１医療機関あたり２．５２人で２週ぶりの増加となりま