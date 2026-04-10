日本代表でＷ杯３大会に出場したＭＦ本田圭佑がシンガポール１部アルビレックス新潟シンガポールに電撃加入することが決まった。６月に４０歳を迎える日本のレジェンドは、今夏開幕の新シーズンから加入する見通し。××××本田はクラブを通じて「このクラブで１番成し遂げたいことはリーグ優勝すること。厳しい戦いになると思いますが、必ず成し遂げるという強い決意を持っています。４０歳を迎える