昨年６月に解散したＴＯＫＩＯの元メンバー・城島茂（５５）の妻でタレントの菊池梨沙（３０）が、手作りの「入学グッズ」を披露した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「作成した入学グッズに名前がついてなかったことに気づき、急いで名付けをしてました…」とショックを受けながら「疲れ切ったあとの一杯は謎のハイテンションです」とつづり、グラスを持って撮影した写真をアップした。手作りバッグを披露。「今