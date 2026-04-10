高知市立の小中学校は4月10日が始業式で、土佐山学舎では児童生徒115人が進級しました。高知市は児童生徒の受け入れ準備のため、2026年度から新年度のスタートを4月10日とし、午前中、各学校で始業式がおこなわれました。このうち土佐山学舎では児童生徒が新しく着任した先生と対面しました。また、福井佳織校長が「きょうは新しいスタートラインに立てる日です。一年間、新しい先生と頑張ってください」と挨拶しまし