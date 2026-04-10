女優の飯沼愛が芸能事務所「ＴＳＵＫＩＭＩ」に所属し、活動を行っていくことを１０日、インスタグラムで発表した。「準備中」だったインスタのアイコンも、髪を後ろで束ねた大人びた雰囲気が印象的な近影に差し替わった。飯沼はこの日、新しくなったプロフィル写真とともにスポーツ報知にコメントを寄せ、「この春から新しい環境で挑戦することになりました。これまで関わっていただいた方々のおかげで今の自分がある、と改め